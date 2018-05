Clôture de l’appel à projets Jet FM saison 2018/2019

APPEL A PROJETS TERMINE

Vous avez des choses à dire, à explorer, à partager ? Jet FM ouvre ses micros et sa grille des programmes pour la prochaine saison.

Appel à projets radio pour la saison 2018/2019

L’appel à projet pour la saison 2018-2019 est ouvert !

Candidatures possible jusqu’au 29 avril, nous vous donnerons une réponse mi juin au plus tard.

Cet appel à projet radiophonique a pour objectif de former la grille des programmes 2018/2019 de la radio Jet FM. Si vous y répondez, cela signifie que vous souhaitez proposer un rendez-vous régulier (hebdo, mensuel ou trimestriel) aux auditeurs entre septembre 2018 et juin 2019 : émission, programmation musicale, reportages, création sonore,... Pour proposer un projet ponctuel donnant lieu à une seule diffusion, c’est possible tout au long de l’année. Dans ce cas, ne remplissez pas ce formulaire et contactez nous par mail.

Pour les reconductions d’émission et/ou de chronique vous devez remplir notre formulaire en ligne ici Sinon votre proposition ne pourra pas être considérée pour la prochaine saison radiophonique. Pour les nouvelles propositions, merci de prendre connaissance au préalable des éléments ci dessous.

Les prérequis pour déposer votre projet :

• A minima un niveau d’informatique courant.

• De la motivation pour gérer vous-même la technique. JET vous forme puis vous laisse les commandes : vous devenez responsable de votre émission de A à Z.

Si votre projet est retenu, vous devez adhérer à l’association JET et verser la cotisation à l’activité radio (modalités ci-dessous). Vous bénéficierez d’un accompagnement technique et rédactionnel, en fonction du contenu proposé et de vos besoins : formation sur l’utilisation des studios, à la prise de son, au montage son, gestion de votre page internet (podcast + article). Durant votre formation, vous réaliserez une émission/chronique « Zéro » = test enregistré dans les conditions du direct mais hors-antenne.

Si vous avez déjà réalisé des productions radiophoniques, vous pouvez nous en envoyer à l’adresse communication@jet-asso.fr

Notez ces quelques dates :

• 29 avril : clôture appel à projet de contenus pour l’antenne de Jet FM

• Entre fin août et mi septembre : visites des studios + temps collectifs et individuels de formation

• 17 septembre : démarrage de la saison radiophonique !

Si vous avez besoin d’orientations ou de conseils :

Pour un projet de programmation/émission musicale ou de création sonore / henri@jet-asso.fr

Pour un projet d’émission ou chronique rédactionnelle / alexandra@jet-asso.fr et pascal@jet-asso.fr

Pour remplir le formulaire / luc@jet-asso.fr

Note sur la ligne éditoriale et couleur musicale de Jet FM

Vous proposez un temps d’antenne sur Jet FM, chronique ou émission. Vous allez donc, si votre projet est retenu, vous inscrire dans une culture et une histoire de cette radio et des valeurs qu’elle promeut et qu’elle défend.

Jet FM une radio curieuse, créative, laïque, solidaire. Nous ne diffusons pas de contenus dédiés à l’actualité sportive, la religion ou de pur divertissement.

De la même façon la musique sur Jet FM privilégie les productions non explicitement commerciales. Ceci étant dit, libre-court à votre inspiration !

Si votre projet est retenu, Jet FM s’engage à diffuser vos productions et à les accompagner le cas échéant (notamment pour leur mise en place la 1ère saison). C’est également un engagement de votre part, celui de rester dans le cadre thématique de votre projet tel que vous nous l’avez proposé...et de tenir les échéances prévues (hebdomadaires, mensuelles, bi-mensuelles,...).

Faire partie de Jet

Être dans la grille des programmes, et donc devenir adhérents de Jet, c’est avoir accès à :

Une formation technique en début de saison (ateliers collectifs + tutoriels + aide individuelle ponctuelle) : • Utilisation des studios (enregistrement et diffusion) • Montage sonore avec Reaper • Prises de son • Site web et podcast

Mais aussi à :

• des ateliers mensuels thématiques : séances d’écoutes, œuvre sonore collective, programmation musicale, techniques rédactionnelles, communication, ...

• du prêt de matériel (enregistreurs et micro)

• des places de concerts et spectacles proposés par nos partenaires

• des moments de convivialité de l’association

• une banque musicale et ouvrages de la rédaction sur place

Modalités d’adhésion

Pour être bénévole, vous devez réaliser une adhésion à l’association JET :

• Adhésion individuelle : 15€

• Adhésion en tant qu’association : 45€

Si vous produisez des contenus diffusés à l’antenne de Jet FM, vous devez également contribuer à l’activité radio (correspondant aux frais d’assurance, d’utilisation des locaux, droits SACEM, etc.) par le biais d’une cotisation à l’activité radio :

Cotisation individuelle :

En fonction de vos ressources, cotisation sur 4 tranches 15 / 25 / 45 / puis 60€ pour un Quotient Familial supérieur à 1 000. (sur présentation d’attestation CAF ou avis d’imposition sur le revenu).

Cotisation en tant qu’association ou collectif :

50€ quelque soit le nombre d’animateurs

Émissions multi-diffusées

pas de cotisation, sous présentation d’une attestation d’adhésion à une radio associative.

Rendez-vous maintenant ici pour remplir le formulaire.