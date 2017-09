Education aux médias - module son/radio

Sessions à venir : du 7 au 9 novembre 2017, du 26 au 28 juin 2018.

Public et prérequis : Animateurs, enseignants, journalistes, éducateurs et toute personne souhaitant mettre en œuvre un atelier d’éducation aux médias. Pas de prérequis nécessaire.

Programme de la formation :

- Présentation des enjeux de l’éducation aux médias par le biais d’exemples concrets et problématiques rencontrées : projets, financements, compétences, apports pédagogiques, publics visés,etc.

- Etapes de réalisation d’un projet d’éducation aux médias : note d’intention, organisation et logistique, financement, initiation au média radio,etc. (exercice pratique sur projet fictif).

- Finalisation, bilan et analyse : comment adapter les projets en fonction des structures et des publics. Perspectives.

Intervenante : Julie Auzou Responsable de l’éducation aux médias et de l’action culturelle de l’association Jet, Julie Auzou est en charge du développement du Sonolab (projet de radio-école) et de ses ateliers.

Contact infos : Gabriella Aubineau

T. 02 28 25 23 89 / gabriella@jet-asso.fr

