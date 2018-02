Festival des Jeux de Saint-Herblain, sam. 10 mars



JET FM 91.2 en direct du festival des jeux de Saint-Herblain.

2 heures de radio au cœur de l’effervescence ludique de la salle de La Carrière :

De 15h00 à 16h00 :

- Présentation de l’édition 2018 du festival.

- Diffusion du portrait radiophonique « Philippe des Pallières, tel qu’en Lui-Même ? », auteur et éditeur de jeux.

De 16h00 à 17h00 :

Table ronde « Vous avez dit éditeur ? »

Tout comme la publication d’un livre, la sortie d’un jeu nécessite l’intervention d’un éditeur.

Mais finalement, sait-on vraiment ce que font ces structures dans l’univers ludique ?

Eléments de réponse avec :

- Matthieu d’Epenoux, éditeur Cocktail Games .

- Bruno Cathala, auteur de jeux multi récompensé.

- Valentin Aubry, conseiller-vendeur chez "Le Temple du Jeu" , boutique spécialisée à Nantes..

- Thomas Vuarchex, auteur et illustrateur de jeux, inventeur de Jungle Speed .

Technique et réalisation : Damien Fourcot.

Préparation et animation : Thomas Vuarchex et Pascal Massiot.