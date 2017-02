Formation CONSTRUCTION ET CIRCULATION DE L’INFO SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Public concerné & prérequis : public débutant ayant connaissance de l’outil informatique et de la navigation web. Public initié aux techniques journalistiques.

Prochaine session : du lundi 10 au jeudi 13 avril 2017.

Objectif : Acquérir les bases techniques et théoriques de la fabrication et de la circulation de l’information sur les réseaux sociaux.

- Acquérir une connaissance globale sur le web 2.0 et les réseaux sociaux, son impact sur la consommation de l’information et sa capacité à faire de l’internaute un média à part entière,

- Maîtriser la veille informationnelle sur Twitter,

- Maîtriser la diffusion d’informations sur les réseaux sociaux,

- Initier aux techniques de narration web via les réseaux sociaux,

- Réaliser un storytelling à partir de contenus web diffusés sur les réseaux sociaux.

Au programme de la formation (28h/4jrs) :

- Culture générale autour des réseaux sociaux,

- Maîtriser la veille informationnelle sur Twitter,

- Maîtriser la diffusion live sur les réseaux sociaux,

- Initiation au web storytelling à travers l’outil Storify

Intervenant : Pierre-Adrien Roux, journaliste, chargé de projets médiatiques et numériques au sein du Magazine Fragil.

Formation en partenariat avec FRAGIL.

Retrouvez ci-dessous le programme détaillé à télécharger.