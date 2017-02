Formation ECRITURE RADIOPHONIQUE (module perfectionnement)



Objectif : De l’idée d’un projet de documentaire radiophonique à sa réalisation

Public et prérequis : L’autonomie en prise de son et la bonne maîtrise d’un logiciel de montage conditionnent l’accès à la formation. Un extrait sonore réalisé par le stagiaire sera demandé avant le début du stage.

Objectifs :

- Acquérir de nouveaux outils d’écriture radiophonique et les appliquer à son propre projet sonore, choisi dans le temps de la formation,

- Développer sa méthodologie et ses compétences,

- Renforcer la dimension professionnelle dans les créations du stagiaire,

- Déterminer les éléments porteurs de son, de narration ou de propos dans un projet sonore.

Intervenant : Mehdi Ahoudig Réalisateur indépendant de documentaires radiophoniques et artiste sonore (bandes sons pour le spectacle vivant et le cinéma).

- réalisation d’émissions pour France Culture et Arte Radio,

- lauréat des prix Europa 2010 catégorie documentaire radio et 2011 catégorie web doc.

Au programme de la formation (42h/6jrs) :

Phase 1 : L’écriture radiophonique // Méthodologie de présentation du projet à l’oral et à l’écrit, méthodologie de préparation des enregistrements.

- Écoute de documents radiophoniques, analyse de l’écriture sonore et recherche de projets à développer. Mise en pratique.

- Questions ouvertes et réponses commentées sur les aspects techniques de la prise de son et du matériel.

- Mise en place des dispositifs d’enregistrement adaptés aux projets individuels.

Phase 2 : Pratique d’un projet radiophonique individuel // Mise en pratique des outils d’écriture. Méthodologie de dérushage et de montage à partir de ses propres enregistrements.

- Travail sur les différents matériels de prise de son (enregistreurs et micros) et sur la directivité. Exercices de prise de son sur le matériel en question.

- Approfondissement du logiciel Reaper : exercices de montage et de mixage.

- Définition d’un plan d’application pour les projets individuels.

Retrouvez le programme détaillé à télécharger ci-dessous.