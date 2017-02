Formation ECRITURE RADIOPHONIQUE (module initiation)

"Acquérir une autonomie théorique et technique dans le tournage et la post-production d’un documentaire radiophonique".

Public concerné et prérequis : Toute personne ayant des notions de montage, à l’aise avec la prise de son (matériel et logiciel de son choix), désireuse d’aborder l’écriture sonore dans ses réalisations. Un extrait sonore réalisé par le stagiaire sera demandé avant le début du stage.

Prochaine date : du 24 au 28 avril 2017.

Objectifs de formation :

- Renforcer les connaissances du langage radiophonique et documentaire,

- Aborder les différentes écritures, et la spécificité du langage sonore,

- Renforcer les connaissances techniques en précisant les prérequis des stagiaires dans ce domaine.

Au programme de la formation (35H/5 jours) :

- Écoute de documents radiophoniques, analyse des méthodologies, du type d’écriture et de narration sonore, des dispositifs d’enregistrements et du montage,

- Théorie des logiciels de montage et méthodologie du traitement des enregistrements, écrire avec son matériau d’enregistrement (dérushage, montage, mixage).

>> Exercices pratiques : réalisation d’un document sonore (3-4mn)

Intervenant : Mehdi Ahoudig

- Réalisateur indépendant de documentaires radiophoniques (émissions pour France Culture et Arte Radio).

- Artiste sonore (bandes sons pour le spectacle vivant et le cinéma).

- Lauréat du Prix Europa en 2010, catégorie documentaire radio et en 2011, catégorie web documentaire.