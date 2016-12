Formation "Se perfectionner en montage et mixage audionumérique"

Objectif : Comprendre et maîtriser l’ensemble des fonctions de base d’un logiciel de montage. Approfondir sa connaissance du mixage.

Public et prérequis : avoir les connaissances basiques d’une station audionumérique (montage, insertion d’effets, automation, etc.) sur le logiciel de votre choix.

Au programme de la formation (2jrs/14h) : Le logiciel utilisé dans le cadre de la formation est Reaper.

- Présentation du logiciel Reaper : architecture et fonctionnalités,

- Exercices pratiques : enregistrement de voix, montage, mixage, compression, automation, effets d’insertion,

- Ecoute et analyse critique de projets sonores, découverte de la direction artistique dans le domaine du son

Retrouvez le programme détaillé à télécharger ci-dessous.

Intervenant : Damien Fourcot Ingénieur du son et responsable technique de l’association JET, Damien Fourcot est spécialisé dans la prise de son et la post-production musicale (réalisation d’albums, sonorisation de festivals et concerts). Titulaire d’un Master Image et son.

Informations, devis et inscriptions ? Contactez Gabriella Aubineau

- T. 02 28 25 23 89 / gabriella@jet-asso.fr