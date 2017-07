Formation MISE EN OEUVRE DE L’AUTOMATISATION RADIO SOUS RADIO DJ (1.8.2)

Public concerné : salarié d’une radio ou d’une webradio. Public ayant des connaissances de l’outil informatique (bureautique, archivage de données, installation de logiciels ; création de dossiers).

Objectif : Acquérir les bases techniques de l’exploitation et la maintenance d’un automate (radio DJ).

Objectifs de formation :

- Installer l’automate Radio DJ sur une machine windows,

- Interpréter une grille d’antenne pour l’intégrer dans l’automate RDJ,

- Maîtriser les fonctions de base du logiciel Radio DJ pour l’exploitation de la machine,

- Réaliser l’automatisation d’une grille d’antenne.

Au programme de la formation (3 jrs/21h) :

- Théorie de préparation de la grille d’antenne,

- Découverte des fonctions principales de l’automate,

- Installation et manipulation du logiciel,

- Rédaction et mise en oeuvre d’un squelette de diffusion sous RDJ,

- Accompagnement à l’intégration de l’automate.

>> Exercices pratiques de rédaction d’un squelette de diffusion, analyses et restitution avec le formateur, accompagnement théorique.

Intervenant : Damien Fourcot

Ingénieur du son indépendant et responsable technique de la radio Jet FM, Damien Fourcot est spécialisé dans la prise de son et la post-production musicale (réalisation d’albums, sonorisation de festivals et concerts). Titulaire d’un Master Image et son.

>> Retrouvez ci-dessous le programme détaillé à télécharger >>