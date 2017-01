Formation PRISE DE SON ET MONTAGE

"Acquérir les bases techniques de la prise de son et du montage en radio (extérieur et studio)"

Public concerné : Public débutant ou autodidacte souhaitant renforcer et élargir des connaissances techniques pré-existantes.

Prochaine date : du 3 au 6 avril 2017.

Objectif : Acquérir les bases techniques de la prise de son et du montage en radio (extérieur et studio).

Objectifs de formation :

- Acquérir les techniques de prise de son radio,

- Savoir utiliser de façon autonome un enregistreur portable,

- Maîtriser les fonctions de base du montage via le logiciel Reaper,

- Réalisation d’un document sonore,

- Comprendre les bases de la spatialisation sonore (mono-stéréo).

Au programme de la formation (28h/4jrs) :

- Théorie et découverte du matériel d’enregistrement,

- Exercices de prise de son monophonique et stéréophonique,

- Théorie et découverte de l’architecture informatique d’un logiciel de montage (Reaper),

- Ecoute et analyse de documents sonores,

- Préparation, réalisation et montage d’un projet sonore.

>> Exercices pratiques, analyses des prises de son et productions des stagiaires, restitution avec le formateur.

Intervenant : Damien Fourcot Ingénieur du son indépendant et responsable technique de l’association JET, Damien Fourcot est spécialisé dans la prise de son et la post-production musicale (réalisation d’albums, sonorisation de festivals et concerts). Titulaire d’un Master Image et son.

Retrouvez ci-dessous le programme détaillé à télécharger.