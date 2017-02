L’association JET recherche un(e) volontaire en service civique

Missions : Mettre en œuvre des temps de pratique et de développement des compétences pour les bénévoles. Accompagner les bénévoles pour la réalisation et la production de contenus radiophoniques (BA, jingle, montage, …). Développer la réalisation de l’habillage d’antenne de la radio. Réaliser des émissions et du contenu radiophonique.

Lieu de la mission : Association JET - 9 rue de Charente - 44800 Saint-Herblain

Modalités : Une indemnité mensuelle de 577.08€ est versée au volontaire qui peut exercer d’autres activités rémunérées en complément. La mission s’effectuera du 13 mars 2017 au 12 novembre 2017.

Pour candidater : Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à loic@jet-asso.fr ou par courrier au 9 rue de Charente - 44800 Saint-Herblain avant le 5 mars 2017.