L’association JET recrute un.e service civique pour développer la vie associative

MISSION SERVICE CIVIQUE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE

L’association JET, c’est plus de 30 ans de radio diffusion sur le 91.2 FM, des formations professionnelles son & radio et des ateliers d’éducation au média radio. A travers ces actions, Jet contribue à la promotion de valeurs fortes : création artistique, éducation populaire, économie sociale et solidaire, …

JET est portée par une équipe de 8 salariés permanents et une 100aine de bénévoles. Ces derniers concoctent près de 70% de la grille de programme de Jet FM : émissions musicales, chroniques, créations sonores… Les bénévoles prennent le micro pour partager leurs passions et leurs engagements. L’association JET les accompagne d’un point de vue technique, rédactionnel et matériel. L’association leur propose aussi régulièrement des ateliers, des temps conviviaux ou encore des places de spectacles.

En tant que service civique dédié à la vie associative, vous accompagnerez ces échanges, que ce soit au quotidien ou pour des temps forts. Vous exercerez vos missions en lien avec les bénévoles, le pôle antenne (2 journalistes, le programmateur musical et le responsable technique) et la direction.

Vos principales missions :

Coordonner l’accueil des bénévoles pour la saison radiophonique 2018/2019 : évaluation des besoins de formation, planning des formations de la rentrée radiophonique, information aux bénévoles, …

Contribuer à l’organisation et à l’animation de la vie associative (ateliers de pratique, temps conviviaux, séances d’écoute, …) : coordination, communication et logistique.

Accompagner les bénévoles au quotidien : mise en ligne d’article et de podcast, réservation et utilisation des studios et demandes ponctuelles.

Faire le lien entre le Pôle antenne et les bénévoles : contenus spéciaux et planning d’antenne.

Une bonne occasion de développer votre réseau et vos compétences, notamment dans le domaine radiophonique !

Lieu de la mission : Association JET – Le Grand B - 11 rue de Dijon - 44800 Saint-Herblain

Modalités : Une indemnité mensuelle de 580.56€ est versée au volontaire qui peut exercer d’autres activités rémunérées en complément. La mission s’effectuera durant 8 mois à raison de 24 heures par semaine. Début de la mission dès que possible / Horaires modulables / Congés (possibilité sur juillet/août 2018)

Pour candidater : Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation avant le 15 juin 2018 à : Loïc Chusseau - loic@jet-asso.fr et à Alexandra Jore - alexandra@jet-asso.fr