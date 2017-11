LE JETODON : UN MOIS POUR SOUTENIR JET

POURSUIVRE LES ACTIVITÉS PORTÉES PAR L’ASSOCIATION JET : JET FM, UNE RADIO LOCALE INDISPENSABLE

Avec plus de 80 émissions et chroniques hebdomadaires réalisées par des bénévoles et des professionnels, la radio Jet FM située dans le quartier populaire de Bellevue, est un espace d’expression ouvert à tous, partenaire de nombreux événements sur le département. Jet FM, c’est un média de proximité qui valorise et promeut les initiatives locales, permet un autre regard sur l’actualité et les sujets de société, et met en avant des thématiques peu médiatisées comme l’économie sociale et solidaire, les cultures émergentes, la laïcité, l’éducation populaire, la création radiophonique, la lutte contre les discriminations…

L’ASSOCIATION JET, C’EST BIEN PLUS QUE DE LA RADIO

L’association JET compte également 3 autres pôles d’activités qui répondent à une véritable demande du public et des professionnels :

• Le Sonolab, l’atelier des sons, qui réalise, sur tout le département, de nombreux projets d’action culturelle et d’éducation aux médias à destination des jeunes et des publics éloignés de la culture.

• La formation aux outils radiophoniques et à la mise en œuvre de projets de création ou d’éducation aux médias.

• La création sonore pour défendre et promouvoir les auteurs émergents, et accompagner des projets de production.

Rappelons que chaque année, l’association JET : Donne la parole à plus de 500 associations et porteurs de projets / Réalise une 50aine de projets d’éducation aux médias avec plus de 1 200 personnes dont 90% sont des jeunes / Accompagne et accueille une 15aine de stagiaires de la 3ème à l’université / Propose une 20aine de formations pour les salariés, professeurs des écoles, animateurs, artistes, travailleurs sociaux, personnels soignants … / Diffuse plus d’une 100aine d’œuvres radiophoniques et près de 200 auteurs et artistes / Produit 2000 heures de programmation musicale originale

LE JETODON, UN APPEL AUX DONS DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE

Le JETODON, campagne de soutien à JET, est un appel aux dons auprès des auditeurs, des partenaires, sympathisants et amis de JET, au grand public et aux professionnels du 1er au 31 décembre 2017. Toutes les contributions financières sont les bienvenues à partir de 1€. L’association JET étant éligible au mécénat culturel, les dons réalisés sont déductibles de l’impôt.

Soutenir JET, c’est agir pour :

• Un média de proximité, sans publicité, indépendant

• L’expression citoyenne et artistique, la valorisation des initiatives associatives et de l’innovation sociale

• L’accompagnement et la formation aux métiers du son, de la radio et du journalisme

• La sensibilisation des jeunes à l’écoute et à la pratique du média radio

LE JETODON A L’ANTENNE : UNE SEMAINE SPECIALE DU 1ER AU 8 DECEMBRE

Afin de lancer le JETODON, différents temps forts seront proposés sur l’antenne de Jet FM - 91.2 par la rédaction, la programmation musicale et les différentes émissions et chroniques réalisées par les bénévoles. Les auditeurs et partenaires sont également conviés à manifester leur soutien en écrivant à auditeur@jet-asso.fr et à laisser des messages sur le répondeur au 02 28 25 23 90, témoignages qui seront diffusés à l’antenne au cours de cette semaine spéciale de mobilisation radio et tout au long du mois de décembre.

Si petite soit votre contribution, en cette fin d’année et plus que jamais, la 100aine de bénévoles et les 8 salariés de JET ont besoin de votre soutien pour continuer l’aventure.