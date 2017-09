Michto ! le quotidien des Voyageurs... dès le 5 octobre

« Et toi, ça va la famille ? » « Et vous, ça va la famille ? » Première question que l’on vous pose quand vous arrivez sur une aire d’accueil ou sur un terrain familial. Les gens du voyage et la famille, c’est une longue, très longue histoire. Une histoire diverse, variée, riche et parfois compliquée autour de laquelle nous allons disserter cette année.

Michto ! C’est une chronique qui ira à l’encontre des préjugés.

Michto ! Ça veut dire « C’est bien ! » Et tous les 1er et 3e jeudis du mois, à partir de 18h40, nous parlerons de ce qui fonctionne chez les Voyageurs : leur culture, leurs engagements, leurs combats quotidiens.

Premier coup de projecteur autour de la question : mais qui sont réellement les gens du voyage ?

Pour y répondre, pérégrination à travers des archives (pas toujours réjouissantes) et l’éclairage (toujours pertinent) de Cyrille Prévaud, directeur adjoint de l’association Tissé Métisse, et du sociologue Bernard Pluchon, administrateur à la Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et les gens du voyage.

Réalisation : Pierre-Yves Bulteau (pour l’ADGVC 44)

Crédit musique :

“La Famille”, Zama

“Ouille” et “J’ai pas peur”, Xavier Merlet

Archives sonores :

“Je n’accepterai aucun amalgame sur les Roms”, 23/10/2002 France 2

“Je ne les ai pas épargnés”, 5/01/2014 BFMTV

“Les Gitans sont des déchets nucléaires”, 27/09/2008 France 3 Lorraine