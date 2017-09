Module "à la carte" : Personnalisez vos formations !

Vous êtes salarié, demandeur d’emploi, employeur, et vous avez des besoins spécifiques de formation ? Nous vous accompagnons dans l’élaboration d’une formation sur-mesure, dédiée au son et à la radio.

Parce que certains stagiaires ont des demandes spécifiques, dans le cadre d’une reconversion professionnelle, d’une embauche, de l’acquisition d’une compétence nécessaire à un projet, nous proposons des sessions de formation personnalisée, individuelles ou collectives.

Ces formations techniques permettent de faire des mises à niveau et de répondre à des besoins ciblés :

Le stagiaire se voit proposer une formation sur-mesure qui tient compte de son niveau et expérience, des applications pratiques en situation, des objectifs à atteindre et des contraintes exprimées.

Au vu de la demande formulée, nous élaborons un devis sur mesure (nombre d’heures, nombre de personnes à former, thème, lieu, matériel, support pédagogique) et vous proposons des options des dates.

Ces sessions peuvent s’adresser aux employés d’une même structure, d’un même service, en intra dans vos locaux.

COMMENT S’Y PRENDRE ?

1) Nous allons échanger ensemble sur votre projet de formation, alors préparez-le par écrit : quel est votre objectif ? Qu’avez-vous besoin d’apprendre ? Pourquoi ? Pour quel projet ? Quel est votre niveau de connaissance ? Quelles sont vos contraintes (délai, période) ? Etc.

2) Adressez votre demande à Gabriella Aubineau.

T.02 28 25 23 89 / gabriella@jet-asso.fr

Voici quelques exemples de sessions à la carte déjà proposées à des stagiaires :

- perfectionnement en montage & mixage audionumérique,

- pratique de l’automatisation radio sous RDJ.

Intervenant : Damien Fourcot

- Ingénieur du son indépendant et responsable technique de l’association JET

- Titulaire d’un Master Image et son

- Pratique professionnelle du logiciel Pyramix

- Spécialisé dans la prise de son et la post-production musicale (réalisation d’albums, sonorisation de festivals & concerts).