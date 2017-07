SonoLab : L’atelier des Sons de Jet

Un des moyens de parvenir à aiguiser nos oreilles est de prendre le temps d’écouter mais aussi de pratiquer. Et parce qu’apprendre passe souvent par l’expérience sensible, Jet propose à tous les publics (de la petite enfance au troisième âge) de découvrir la puissance d’information et d’évocation du son au travers d’une large palette d’ateliers. Toutes les propositions sont envisageables et à adapter selon l’âge, les possibilités et envies de chacun. Que vous soyez enseignants, animateurs, éducateurs, militants associatifs… vous pouvez être porteur d’un projet.

ECOUTER Du matin au soir, au fil des saisons, le son est constamment présent et pourtant nous n’y prêtons pas forcément attention. Tout comme l’image, il peut être capté, transformé, manipulé, il a besoin d’être écouté, analysé, décodé : il est le révélateur du monde qui nous entoure. Jet vous propose des séances d’écoute critique et de sensibilisation à l’univers de la création radiophonique.

PRATIQUER Des ateliers pratiques sont proposés tout au long de l’année. Nous construisons le projet pédagogique avec vous et vous accompagnons dans toutes ses étapes de réalisation.

DIFFUSER

L’ANTENNE - Un créneau à l’antenne est réservé à la diffusion des projets. La parole sera laissée aux porteurs des projets (structures culturelles, artistes, enseignants...) et aux participants afin que chacun puisse présenter sa réalisation et s’exprimer sur son expérience radiophonique.

LE SITE INTERNET - Chaque réalisation est intégrée dans la rubrique Action culturelle du site internet de Jet et pourra donc être écoutée en podcast.

>> ATELIER COURT / SENSIBILISER Visites de studio, séances d’écoute active et critique, découverte des métiers de la radio…

>> ATELIER LONG / RÉALISER

UNE ÉMISSION Aborder et traverser toutes les étapes de production d’une émission radiophonique, de la définition d’une problématique, à la recherche d’informations, en passant par l’interview, la prise de son extérieur, le montage créatif, l’habillage, l’animation, sans oublier les questions essentielles de méthodologie. Se familiariser avec les outils et la technique. Enregistrer en studio dans les conditions du direct.

UNE CRÉATION RADIOPHONIQUE (FICTION, POÉSIE, THÉÂTRE, DOCUMENTAIRE…) Écouter, écrire, parler, jouer, inventer, enregistrer, élaborer un montage créatif, mélanger, mixer, sculpter la matière sonore…

CONTACT Association Jet Julie Auzou / Action culturelle 02.28.25.23.80 / julie@jet-asso.fr