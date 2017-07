Site internet de JET FM, il y a du mieux !

Une écoute en live qui fonctionne, un bandeau de présentation des actus plus large, des petits players pour faciliter l’écoute et les téléchargements de podcasts, une réorganisation des rubriques... et tout un tas de petites choses qui font le grand bonheur de l’équipe et nous l’espérons des bénévoles et auditeurs d’ici et d’ailleurs...

Et bien ce boulot là c’est Sysmik, c’est Julien,artisan du web qui gagne à être connu tant pour ses compétences que pour sa sympathique et joyeuse collaboration : _ Pour voir son travail, c’est ici : http://sysmik.net (en cours de construction), pour ses références c’est par là : https://fr.linkedin.com/in/julien-g-8b657095

Et pour la petite histoire, c’est en dessous :

"Jet FM, j’avais entendu ce nom dans la bouche de certains. Je n’avais jamais creusé l’affaire... Une radio pour arty Nantais que je me disais. De retour du marais d’Assérac un soir, paf ! Je tombe sur Les Heures de Mendelson. Puis une lecture avec l’Esperluette #44. Voilà. Jet FM, a été une découverte « claque dans la gueule ». Je rassure tout le monde, il y a eu aussi de guillerettes découvertes et du bon son qui ressort des placards. A force de galérer pour me souvenir de ce que j’entendais en voiture et d’aller chercher par la suite, j’ai fini par dégainer et proposer un coup de main pour assouvir d’affamés auditeurs. Je continue de découvrir tout ça un peu à l’écart sur Angers. L’esprit de cette radio, son fond et sa forme m’ont parlés. « Alléluia » j’ai envie de dire.

C’est donc en tant que bénévole que je rejoins le mouvement pour apporter des petits plus très attendus au site internet de la radio.

Après une quinzaine d’années d’expériences dans le milieu internet, je viens proposer mes services et mon expertise dans le domaine du développement de sites et d’applications web, auprès de projets et structures porteuses de valeurs et de pratiques partagées. Du site « plaquette » à l’e-commerce, du référencement en passant par la maintenance et l’évolution d’existants, je peux être là, pour quelqu’un, à son écoute. Pour le bien de tous."

Julien