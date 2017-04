SonoLab, mercredi 19 avril à 17h

Une nouvelle coloradio de la CMCAS a eu lieu dans les studios de Jet.

Pendant 4 jours, 11 enfants de 9 à 11 ans avaient pour mission de réaliser une émission de A à Z autour du planétarium de Nantes.

Pour cela, ils ont assisté à deux séances du Planétarium, ils ont réalisé des interviews, des micro-trottoirs. Ils ont également fait des recherches pour en savoir plus sur les dernière découvertes du système solaire et construire leur émission.

Une quinzaine d’heures de préparation leur a permis d’enregistrer leur émission dans les conditions du direct dans les studios de Jet.

Bravo à Alice, Alwenn, Antonin, Charline, Eliane, aux 3 Emma, à Florian, Léanne et Yves !

Merci à Anna et Cécile les animatrices et Sébastien le directeur de la colo.

Merci aussi à Christine Aliphat, Alain Pinçon et Samuel Landier de la CMCAS.

Et enfin, merci à Vincent Jean-Victor et à toute l’équipe du Planétarium.