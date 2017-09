UNE RENTREE TOUTE EN NOUVEAUTES POUR JET !

DECOUVREZ LA GRILLE 2017-2018 dans la rubrique dédiée (5ème onglet) ou en cliquant sur la vignette de la page d’accueil.









LES GRANDES LIGNES DE LA PROGRAMMATION 2017-2018 :



• Côté rédaction :

- A partir du 18 septembre, « Le MIDI », le rendez-vous concocté par la rédaction, devient « La Quotidienne » diffusée du lundi au vendredi à 18h, avec une rediffusion le lendemain à 9h sur un même principe : offrir la parole aux associations et citoyens qui font l’effervescence de la vie locale et au-delà.

- A partir du 2 octobre, 16 nouvelles émissions et chroniques à thématiques sociétales enrichissent la ligne éditoriale avec notamment 2 émissions LGBT « Tonic’s Live » et « La revanche des Zhérissons », la philosophie au quotidien « 1/4 d’heure philo », l’histoire des radios libres associatives « Génération FM », le bien-être et la spiritualité « L’usage du soi » et « Bigre », le croquis radio « Chroniques extraordinaires de vies ordinaires », la sphère ludique enrichie avec le jeu vidéo « La disquette molle » et « L’odyssée video-ludique », l’actualité web « Hypertexte », les droits des animaux « chronique animaliste », les gens du voyage « Mich’to ! »… et toujours la part belle aux alternatives avec l’émission « Vers une éducation positive » et la chronique « Colibris ».

- La dimension reportage de terrain est renforcée avec, entre autres, « C’est en forgeant » (rapport au travail), « Kikeriki » (écologie en France et en Allemagne) et « C’est In[OUïE] » (documentaires).



• Côté musical :

- 32 émissions dont 5 nouvelles parmi lesquelles par exemple « La Radio Radieuse » (sur les musiques du monde) ou encore « La Baraque à Galettes » qui propose d’écouter des vinyles en compagnie des auditeurs qui seront appelés à participer.

- Au-delà des émissions, la programmation musicale confirme deux tendances :

L’invitation faite à des mélomanes extérieurs à la radio pour des résidences mensuelles chaque mercredi après-midi et tous les jours à 8h.

Une place plus importante faite à la création sonore, aux sons concrets et autres enregistrements de terrain qui participent d’un glissement des perceptions auditives du son vers la musique comme par exemple pour « La Lisière » chaque matin à 7h30.

INAUGURATION, VISITES DES STUDIOS RÉNOVÉS ET ÉMISSION SPÉCIALE LE SAMEDI 30 SEPTEMBRE À 10H :



Implantée depuis plus de 30 ans au coeur du quartier de Bellevue, JET a regagné les locaux du CSC de la Bernardière au 11 rue de Dijon à Saint-Herblain, dans le bâtiment nouvellement appelé le Grand B.



L’invitation pour l’inauguration est lancée à tous pour le samedi 30 septembre de 9h30 à 13h30 afin de découvrir cette remise en beauté des locaux et studios, avec l’animationde 10h à 11h d’une émission spéciale, en direct et en public, avec tous les acteurs et partenaires du Grand B.



Ces travaux de réhabilitation vont permettre à JET d’accueillir davantage de public et dans de meilleures conditions, notamment pour les actions d’éducation aux médias et de formation professionnelle (avec accès PMR). Les studios radios bénéficient d’une meilleure acoustique et d’une connexion à la fibre, ce qui va permettre de stabiliser la diffusion en streaming et de faciliter le téléchargement des podcasts.