The Russian Fortune, 10 janvier 2017-18h : RAPPORT 28173JEFM/ENREGISTREMENT CHAOS CON CYBORG

Rencontre de Richard Pinhas-Rdv dans un café par THE RUSSIAN FORTUNE

Au premier abord on le dirait travaillé. Depuis cette apparence Richard Pinhas oeuvre dans les souterrains ouverts sur l’univers. Son vaisseau spatial est à terre, la passerelle accessible. Il m’invite à monter et me tend un disque de Bébé Godzilla avec Patrick Gauthier. Nous pénétrons dans une grande salle où il se perd et se retrouve, avec disséminés des bras mécaniques articulés en apesanteur reliés à des cerveaux-mots. On a échangé deux heures lumières sur le pont de son vaisseau Schizo à utiliser les informations suspendues par le temps.