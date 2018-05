28/04 : Vanessa et Jacques

Dans le fil de la préparation des Plumes de Paradis, les interprètes de trafic d’airs se sont invités pour chanter quelques titres de ce prochain concert hommage à Vanessa Paradis. Accompagné.es par Ben Bridgen au piano, Suzanne Fischer au violoncelle et Georges Fischer à la guitare, Véronique a chanté Dis lui toi que je t’aime et Tandem Maud à chanté Marylin et John, et Les piles en compagnie de Julien qui a chanté aussi Jackadi Enfin, il et elles ont chanté Pas besoin de permis.

Et puis Gaëlle nous a raconté sa vie ponctuée par les chansons de Jacques Higelin. et on a écouté La rousse au chocolat et Le Parc Monsouris.