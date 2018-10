AGENDA : les rendez-vous du mois d’octobre



Vendredi 5 octobre de 20h à 21h30

Présentation publique du groupe local de Greenpeace Nantes. 21 allée Baco, à Nantes (salle au RDC)

- Samedi 6 et dimanche 7 octobre

Festival du Jardin des Ronces : "Ô S’Courges">>> danse, musique, théâtre, débat... Jardin collectif « Les Ronces », rue de la Papotière à Nantes (quartier du Vieux Doulon).

Mardi 9 octobre de 19h30 à 22h30

ALTERNATI’BAR du mois, organisé par Alternatiba Nantes et le GIGNV. Rencontre conviviale et discussion informelle autour du week-end de clotûre du Tour Alternatiba à Bayonne et de la publication du nouveau rapport du GIEC.

Mercredi 10 octobre de 19h30 à 22h30

Débat ouvert sur le thème >> Faut-il arrêter la police ? proposée par le Mouvement du 10 novembre. Café de la Ribine, 25 rue Adolphe Moitié, à Nantes

- Mercredi 10 octobre de 20h30 à 23h30

Projection-débat de "Grande Synthe, le film" en présence de Béatrice Camurat Jaud et de Damien Carême, maire de Grande Synthe, cette ville "aujourd’hui en pointe sur les questions de transition écologique, devient un vrai laboratoire du futur". Cinéma Le Concorde. 79 bd de l’égalité, à Nantes.

- Samedi 13 ocotobre

à partir de 14h : Rassemblement pour le climat et la vie sur terre. Encadré par No Nature, No Future. Site du miroir d’eau à Nantes

- Lundi 15 octobre de 20h30 à 22h30

Conférence "A la crise d’un système, des alternatives existent !" avec Geneviève Azam. Organisé par Attac 44. Manufacture des Tabacs, salle du 2ème étage. 10 bis Boulevard de Stalingrad à Nantes.

- Mercredi 17 octobre de 14h à 17h

Atelier mensuel d’auto-réparation de vélos. Organisé par le 60B. 60 rue de la bottière, à Nantes.

- Samedi 20 octobre de 13h à 18h

Découverte du maraîchage bio. Fermette du Bois Olive - Bois Olive à Bouaye.

- Samedi 27 octobre de 10h à 12h

Balade autour des secrets des racines et baies d’automne, avec Emmanuelle Guilbaudeau de Terra Herba, organisé par l’association ECOS. Rendez-vous au parking du poney-club de la Houssais à Rezé.

- Samedi 27 et dimanche 28 octobre

Initiation au jardin permaculturel. Organisée par Atelier Fertiile et Jardins Créatifs Liens Vivants. Jardins Créatifs Liens Vivants - La Gicquelière, Le Cellier.

- Lundi 5 novembre de 19h à 21h

REPAIR CAFE organisé par Les Amis de la Terre Loire-Atlantique. Café "Mon Oncle" 16 rue Alger à Nantes.