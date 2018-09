Audiometric par Black Sifichi, samedi 22 septembre à 21h

Reportage sur Carte de Séjour - dans l’émission "Megahertz" présentée par Alain Maneval (1982 )

Carte de Séjour - Chems Ou Nejma / Ouadou / Sounefir

Rachid Taha est mort - une très grande douleur réagit Rodolphe Burger

Couscous Clan = Rachid Taha & Rodolphe Burger - Live Festival les Musicaves 2015

Rodolphe Burger - Arabécédaire feat : Rachid Taha

Carte de Sejour - Al’Hambra

Rachid Taha - Rock The Casbah (The Clash)

The Clash - Death or Glory

Okay Temiz - Dokuz Sekiz

Caravan Palace - Ended With The Night

Rodolphe Burger - Darwich

Rabih Abou Khalil - Pont Neuf & Wishing Well

Algiers - Blood (live on KEXP Seattle)

Meî-Teî-Shô - Algeria

Brian Eno - I Fall Up

Carte de Sejour - This Is A Raï Song

Rachid Taha & Brian Eno - H’asbu-hum

Rachid Taha & Catherine Ringer - Ya Rayah

Carte de Sejour - Zamana

Rock In Peace.

https://www.mixcloud.com/BlackSifichi/