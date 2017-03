Audiometric, samedi 04 mars à 20h

Oren Ambarchi And Z’ev - Untitled track 3 from Spirit Transform Me

Vegetable Orchestra - Le Massacre Du Printemps

Darkstar - You Don’t Need A Weatherman

Darkstar - Hold Me Down

Kangding Ray - Burning Bridges

Orchestral Manoeuvres In The Dark - Statues

The Pop Group - Days Like These

Alpturer - Ryvius

ChildsPlay - Stretching / Childsplay

DAT Politics - All Along

Hot Chip - Shake A Fist (Diplo Remix)

Sub Version - Free To Funk

Black Arts Circus - Ether

Status IV - You Ain’t Really Down ? (Jazzanova’s Hey Baby Remix)

People Like Us - My Son Jim

DjClick & Hamadcha de Fès - Ganga (album version)

Sir Oliver Skardy & Fahrenheit 451 - Blue Pills Dub

Coldcut - Quality Control feat. Roots Manuva

Kanka - Turn the page feat. Don Fe

Moderat - Finder

Nick Cave & The Bad Seeds - Higgs Boson Blues

fin’