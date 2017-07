Audiometric, samedi 08 juillet à 20h

Aligre Fm / Jet Fm / Eko des Garrigues / Radio Active / Radio Grenouille

Paris : Nantes : Montpellier : Toulon : Marseille

Pierre Henry - Après La Mort Scène De la Trappe

Pierre Henry vs Himself - Bruiteurs I

Pierre Henry vs WTM - Messe De Liverpool / Fantaisie Messe pour le temps présent

Joe Fingers Carr - Istanbul (Not Constantinople)

Chazam - Requiem Pour Nichte

Pierre Schaeffer - Toccata Et Fugue 1975

Pierre-Yves Macé - Movement For Harp

Rainier Lericolais - Courrier Electronique Piste 11 (OS.008)

Quattrophage - Tard Dans La Vie

Dosage - Amber

Philippe Petit & Friends - The Moon Woman

Groupe d’essais 3 - Black Night

Luc Ferrari - Etudes Aux Sons Tendus

Stockhausen & Peacock - Breaking

Stéphane Garin + Catherine Luro + Noel Akchoté - 0 (for radio) # 56 (extrait)

Emmanuelle Gibello - Execution

P L Y - Au point ou j en suis

Pierre Henry avec La Voix et Les Cris-Rythmes de François Dufrène - Variations Pour Une Porte Et Un Soupir (1963) - Mort

John Cage - Four3 (1991) [Excerpt]