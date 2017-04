Audiometric, samedi 1er avril à 20h

Aligre Fm / Jet Fm / Eko des Garrigues / Radio Active / Radio Grenouille Paris : Nantes : Montpellier : Toulon : Marseille

Rafael Toral - Modular Synthesizer solo (trk 8 staubgold)

Paradis Noir - Queer

Lifetones - Patience

Orson Wells - Orbiting Jupiters

Franck Dadure - The Road to Almeria

NORD - No Red

Mouzgheva Music - Pour Mon Anniversaire

Katerine - Mort A La Poésie

Lefdup & Lefdup - Ouverture De Cette Tombe

Meta Meat - Melt

Muslimgauze - Blue Mosque

Sifichi vs Muslimgauze - Audiometrasized in 2014

Space Cadets Feat. Natacha Atlas & Jah Wobble - Stotinki (Transglobal Underground Mix)

African Head Charge - Conspiring

William Onyeabor - Body & Soul

Liebezeit Mertin - Surfangel

Regis Boulard - La Machine Couchée Piste 16

John Coltrane - Offering

Death - You’re A Prisoner

Marc Hurtado, Alan Vega, Lydia Lunch - Prison Sacrifice

fin’