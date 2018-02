Audiometric, samedi 24 février à 21h

Broadcast on :-)))))

Aligre Fm / Jet Fm / Eko des Garrigues / Radio Active / Radio Grenouille

Paris : Nantes : Montpellier : Toulon : Marseille

Archive mixes - https://www.mixcloud.com/BlackSifichi

Audiometric Intro - Matrix’s Causality

Jeff Buckley - You & I

David Bowie - Blackstar

Portishead - Mysterons

Joy Division - Passover

The Cure - A Strange Day

2kilos &More - Csp (Rapoon remix)

Lou Reed - Men Of Good Fortune

Leonard Cohen - Darkness

Snooks Eaglin - Death Valley Blues

Johnny Cash - Personal Jesus

Bodkin - Three Days After Death, Pt. 1

Gil Scott-Heron - Save The Children

Prince Far I - Stop the War

Charlie O - For Ever & Ever Again

Thom Yorke - Atoms For Peace

Lonnie Liston Smith & The Cosmic Echoes - Peace & Love

Gil Scott-Heron - Work For Peace

Jasmine Vegas - Peace & Love

Eric Burdon And War - Gun

Thierry Arnold & Black Sifichi - Too Hot Globally (pre-release version)

Aucan - Save Yourself (Ambassadeurs Remix)

Lump - Dub Save Me

Simon & Garfunkel - Save The Life Of My Child

fin

Bien a Vous