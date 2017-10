Boubacar Cissokoh, live au jardin, vendredi 06 octobre vers 14h30

est en tournée solo de nouveau cet automne, avec deux dates prévues dans la région (le 11 octobre aude Montaigu et le 12 octobre chezà Nantes).Joueur de Kora dakarois, repéré depuis quelques années aux côtés de Yann Tambour dansdéveloppe également un travail en solo sur cet instrument ancestral. Intimes et introspectives, aériennes et fluides, ses compositions mûrissent tranquillement en attendant un disque à venir bientôt.Le 22 juin dernierétait en concert chez l’habitant, dans un jardin que survole les avions. C’est l’enregistrement de ce beau moment que nous vous diffusons cet après-midi.Vous pouvez également écouter une émission spéciale avecréalisée en direct sur Jet fm ce même 22 juin 2017, ici