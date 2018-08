Georges ROMEY, spécialiste du Rêve Éveillé Libre : "À travers le miroir" (parties 1 et 2)

Georges ROMEY est psychologue et créateur de la méthode du Rêve Éveillé Libre. Apres avoir écouté plus de 25 000 rêves, il a des choses à dire sur l’imaginaire, les symboles, les archétypes et leurs rapports avec le réel. Une mine d’or pour les artistes conteurs !

(rediffusion samedis 06 et 13 oct 2018)

