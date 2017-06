C’est pas pour dire... samedi 3 juin 2017

Au commencement de tout, il y a une rencontre. Un coup de foudre entre une conteuse et un récit initiatique africain. Puis 7 années de travail (écriture, recherches, laboratoires, désespoirs et victoires : la vie, quoi !) À la fin, un spectacle jubilatoire : une épopée jazz chantée, racontée, dansée. On vous raconte ?

Toutes les émissions sont sur notre site dédié www.cestpaspourdire.fr