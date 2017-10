Charles-Eric Charrier, mardi 03 octobre vers 14h

Musicien à l’œuvre depuis la fin des années 1980 derrière Dretta Lorelei, Man, Oldman, Charles-Eric Charrier avance depuis une dizaine d’années sous son nom.

De sa rencontre fertile avec le musicien Laurent ’Komlanvi’ Bel nait le projet Vie qui se déclinera sous plusieurs formes ces prochains mois. Des disques bien sûr (Muter/Mute, L’Été...) mais aussi un film, un livre et des concerts.

Ce mois d’octobre trois concerts sont programmés à L’Art Scène (rue du Château, 21h, 5€) avec chaque fois un partage de la scène : le 05 avec Manon Tanguy, le 12 avec Jaune Dark et le 27 avec Nicolas Rishi Covalesky.

Lundi 25 septembre je suis allé discuter avec Charles-Eric Charrier chez lui, de ce projet Vie notamment mais de bien d’autres choses qui venaient dans la conversation et nous avons écouté quelques sessions de travail du disque L’Été (à sortir).

La conversation est ponctué de musiques dont certains moments enregistrés live à Jet fm, en voici le détails :

Charles-Eric Charrier / Instant, Moment (Petite Sœur, Gizeh 2014)

Charles-Eric Charrier & Komlanvi Bel / Un & Zero (live à Jet fm, 17 novembre 2016)

Cohen & Jean-Yves Merguy / Musique pour Self Portrait

Charles-Eric Charrier & Komlanvi Bel / La Source (live à France Culture pour l’émission Tapage Nocturne, juin 2016)

Cohen & Jean-Yves Merguy / Musique pour Self Portrait

Charles-Eric Charrier & Komlanvi Bel / Libre de Moi (live à Jet fm, 17 novembre 2016)

Charles-Eric Charrier / Cure (live à Jet fm, 17 novembre 2016)

Ensuite, vers 15h30, nous écoutons différentes versions de travail de L’Eté, disque en solo qui sera enregistré courant novembre.

puis pour finir Charles-Eric Charrier & Komlanvi Bel / Komlanvi Song (live à France Culture pour l’émission Tapage Nocturne, juin 2016)