Chronique Hypertexte du 10 oct

Pour cette première chronique de la saison, on est allé piocher quelques posts de blogs et articles de revues en ligne, qui se font l’écho d’un certain désenchantement vis à vis du web, et en a profité aussi pour interviewer l’artisan du blog affordance.info, Olivier Ertzscheid.

Les liens vers les blogs et articles evoqués :

le blog Olivier Ertzscheid : affordance.info ;

l’article "admettons-le, on ne l’avait pas vu venir" du site regards sur le numérique ;

l’interview d’Hubert Guillaud

l’origine du mot "disruption"

l’edito du numéro 79 de la revue Mouvements

en bonus : on veut ressusciter mai 68

Le morceau de fin est "Blue train lines", Mount Kimbie ft King Krule