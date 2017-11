Dès le 1er décembre, programmations spéciales en live, concerts, lectures, chaque jour à 14h

*Vendredi 1er décembre : Manuel Adnot joue quelques pièces à la guitare classique.

*Lundi 04 décembre : Mat Piche, joue quelques chansons aux guitare acoustiques et électriques

*Mardi 05 décembre : Erell Latimier, propose une lecture inédite avec accompagnement au dictaphone, suivi d’une programmation sonore et musicale d’Anne-Line Drocourt.

*Mercredi 06 décembre : dans le cadre de leur résidence mensuelle 0 for radio, l’Ensemble 0 propose un concert enregistré le 3 février 2017, Lieu unique, petit salon (Nantes) dans le cadre de la Folle journée

musiciens : (cello) céline flamen, (violon) tomoko katsura, (guitare) sébastien llinares, (percussion) stéphane garin, (percussion) julien garin, (percussion) emmanuel curt, (saxophone ténor/clarinette) julien pontvianne, (piano, toy piano) catherine lenert, (diffusion, harmonium, maître de cérémonie) sylvain chauveau, (orchestrations, diffusion, électronique) petar klanac, (enregistrement) antoine lacoste

programme : Lou Harrison, Beverly’s troubadour piece / Peter Garland - Old men of the fiesta (VI. dance 4b) - The hair of the dog coda / Robert Honstein - Talking in circles / - Erik Griswold - Gossamer wings (III) / Moondog - You have to have hope / Moondog - Barn dance / Chilly Gonzales - Papa gavotte / Erik Satie - Entracte / Michael Nyman - Waltz in D

*Jeudi 07 décembre : Dominique A. joue quelques chansons acoustiques.

*Vendredi 08 décembre : Will Guthrie propose un solo de batterie.

(à suivre...)