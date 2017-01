Echo (1) de la Fabrique de musique #45 - Pôm Bouvier B.

Ce premier écho de la 45e Fabrique de musique est dédié au travail sonore de Pôm Bouvier B.

Le temps

pôm bouvier b.- Rémanences-2013__20’00

Commande de l’Ensemble Télémaque

La pièce Rémanences se construit dans le même temps que la la transformation de l’ancien cinéma Rio, à Marseille. Rémanences, persistances, au travers de l’histoire ouvrière de l’Estaque Riaux, la trace des usines, des sirènes, de la poussière, des cités ouvrières, des premières grandes grèves, des syndicats. Il s’agit de retrouver les traces sonores d’un territoire en transformation depuis de nombreuses années, de rentrer dans le temps scandé des machines, d’y trouver le rythme, la musique, en écho dans le vieux cinéma. Rémanences, ce sont des persistances plus ou moins subtiles qui s’insinuent et construisent la musique qui se donne là dans ce présent.

https://soundcloud.com/pom2b/remanences

pôm bouvier b est une artiste de la scène électroacoustique et musique improvisée expérimentale. Elle travaille la musique comme une matière du temps et de l’espace. Ses propositions sont des expériences physiques et mentales qui cherchent les territoires invisibles et indéfinis des entres, la fragilité, l’écroulement permanent, l’anéantissement de la durée. Pôm Bouvier B. cherche à déplacer le centre, et nourrit les périphéries avec un goût particulier pour ce qui nous échappe et qui, pourtant nous traverse. Pour cela, elle façonne les lieux et leur acoustique pour créer des espaces immersifs, pour concerner le corps entier de l’auditeur. En cela, elle entretient un rapport étroit avec l’idée de paysage, mais un paysage fait de traversée, de proche et de lointain, de durée et de ruptures. Son inspiration puise dans le cinéma expérimental, la littérature, la philosophie, les arts plastiques, la science. Elle compose aussi de la musique électroacoustique et réalise des pièces mixtes pour musiciens ou projecteurs lumières. Ses collaborations sont multiples avec des chorégraphes, performeurs où autres artistes et collectifs sur des projets où l’expérience et l’exploration sont des outils d’investigation et d’élaboration.

http://pombouvierb.blogspot.be/https://soundcloud.com/pom2b

pôm bouvier b_La théorie des cordes avec Floy Krouchi__21’ 20

(composée en 2012, commande du gmem-CNCM-marseille ; pièce électroacoustique mixte pour Basse électrique préparée)

https://soundcloud.com/pom2b/la-theorie-des-cordes-avec-floy-krouchi

pôm bouvier b_Quark__18’30

(composée en 2015, commande du gmem-CNCM-marseille ; pièce mixte pour deux projecteurs lumière)

https://soundcloud.com/pom2b/quark

Ces pièces font partie d’un concert triptyque conçu comme une plongée au cœur même du phénomène vibratoire et regroupe trois compositions que l’on pourrait nommer « pièces de corps » tant cette exploration musicale se nourrit des résonances en présence, dans le lieu où elle se joue, dans les corps des auditeurs. Ces pièces proposent une exploration de la matière et de ses phénomènes. Ensemble, elles forment une discussion musicale sur la création du temps et de l’espace inspirée des questionnements sur l’origine de l’univers, tant d’un point de vue perceptif, scientifique que métaphysique. Le triptyque La Théorie des cordes est un essai, une proposition à percevoir l’invisible qui nous entoure, nous traverse, nous échappe. La musique est ici le support d’une expérience d’écoute corporelle, une invitation à rejoindre le mouvement de la matière qui naît du frottement du temps et de l’espace.

Floy Krouchi est une musicienne française aux identités multiples. Floy Krouchi aka drfloy expérimente depuis 15 ans les sons et les silences du monde. Bassiste de formation et de cœur, compositrice électroacoustique et performeuse, elle a transhumé à travers les territoires électroniques et acousmatiques depuis 1994, exploré dub, jungle et performances live. De 1994 à 2003 elle joue avec le collectif de musiciennes « Mafucage » (dub, indus, positive noise) dont elle est une des initiatrices et avec lequel elle ira jusqu’en Chine (Paris, Berlin, Moscou, Pékin, sur la route du transsibérien). Elle poursuit son chemin musical en Inde où elle s’initie aux microtons et ragas dans la musique hindustani avec maître Pandit Hindraj Divekar, à Pune. Suite à cette expérience déterminante elle entre dans la classe d’électroacoustique de Gino Favotti. Ses créations - solos ou en collaboration - sont jouées en France (Palais de Tokyo, Nuit Blanche 2007-2009 et 2013 , GRM , Maison des Metallos, Festival Elektricity, Extension, Nuit Bleue , Archipel... ) et à travers le monde (Espagne, Allemagne, Suisse, Italie, Belgique, Royaume-Uni, Pologne, Tchéquie, États-Unis, Chine, Liban, sultanat d’Oman, Inde.)

https://soundcloud.com/drfloy http://www.floykrouchi.org

Credits photo : Aliette Cosset