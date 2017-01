Echo (2) de la Fabrique de musique # 45 - Pôm Bouvier b.

Cet écho est consacré au travail sonore de l’artiste Pôm Bouvier B., et à des œuvres musicales et sonores qu’elle souhaite faire découvrir.

Remarquables impressions

1. Fausto Romitelli-Album An Index of Metal_1,2,3,4 premiers morceaux__14’57

Compositeur des plus prometteurs de la jeune génération italienne, Fausto Romitelli, né à Gorizia (Italie) en 1963, disparait prématurément en 2004. Non formaliste, Romitelli ne craignait pas l’hybridation, décloisonnant la frontière entre musique savante et populaire. Distorsion, saturation, inspiration du rock psychédélique, harmonie « sale » font partie de son univers musical

2. Oren ambarchi-Album Insulation 1999__Lungs__3’47

Oren Ambarchi est un compositeur et multi-instrumentiste originaire d’Australie, né en 1969. Ses instruments principaux sont la guitare et la batterie

3. Fritz Hauser- Album solodrumming1985 /Traumbilder ___9’28

Né en 1953 à bâle (suisse), Fritz Hauser développe des programmes de solo pour batterie et percussion qu’il exécute dans le monde entier et des collaborations croisées dans différentes disciplines avec l’architecte Boa Baumann aussi bien qu’avec la réalisatrice Barbara Frey, la light designer Brigitte Dubach et les chorégraphes Joachim Schloemer, Heddy Maalem et Anna Huber. Il compose pour ensembles de percussion et solistes, installations sonores (thermes de vals, musée d’architecture de bâle, maison d’art de zug…), des pièces radiophoniques, des musiques pour films et lectures.

4. Les Violonneuses-Album Violonneuses_Marche finlandaise/Lo mes de mai__7’55

Mana Serrano (violon, violon grave, chant) et Perrine Bourel (violon, violon grave, chant) font parties du collectif La Novia. Dans leur duo, Les violonneuses, elles puisent dans les paysages musicaux archaïques des Alpes du sud et du Massif Central et fabriquent une matière brute et poétique.

5. Pôm Bouvier b. et François Dumeaux- SÒMI__SÒ___23’15

SÒMI, songe en occitan c’est la rencontre de Pôm Bouvier b. et François Dumeaux, compositrice et compositeur de musique électroacoustique, Improvisatrice et improvisateur sur des instruments qu’elle et il ont fabriqués. Ici, les ondes, les peaux, les cordes, composent des voyages par les forêts et les villes imaginaires. Synthétiseur modulaire, cordes, peau, microphones, ordinateur, feed-back.

Crédit photo : Aliette Cosset