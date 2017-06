Echo (2) de la Fabrique de musique #50

A la suite de ce premier écho consacré à la diffusion de la compilation Fair Play One, je vous propose deux pièces à l’écoute, enregistrées sur le vif et non éditées :

1. Double Frictional Wheel , 17’

Performance publique enregistrée le 16 février 2017 au lieu unique à Nantes.

Composition & interpétation : Soizic Lebrat, violoncelle à roue

2. Quatuor Brac , 10’

Performance de musique improvisée, non publique, enregistrée par Andrew Levine le 4 juin 2017 à Moers (Allemagne)

Titziana Bertoncini, violon

Vincent Royer, violon alto

Soizic Lebrat, violoncelle

Benoit Cancoin, contrebasse