Echo (3) de la Fabrique de musique #45 Pôm Bouvier B.

Cet écho est consacré au travail sonore de l’artiste Pôm Bouvier B. et aux pièces sonores d’autres artistes, qu’elle souhaite faire entendre.

Des femmes_des voix_des mots

1. Meira Asher - Album Dissected 1997___dissect me__3’26

Meira Asher, chanteuse, compositrice, poly-percussionniste à l’esprit rebelle, est sans aucun doute le talent le plus éclatant produit par la musique israélienne actuelle, trop peu connue et écoutée en Occident. Loin de la musique consensuelle, elle resserre ses thèmes autour des relations israélo-palestiniennes. Sans concession elle montre la violence et l’âpreté du confit dans ses textes mais aussi ses musiques. Meira Asher a étudié la percussion et la danse au Ghana et en Côte d’Ivoire. Elle a travaillé le style vocal Dhrupad et les tablas avec des maîtres musiciens en Inde du Nord. Elle a monté des ateliers de musicothérapie pour enfants autistes, et a enseigné les percussions dans plusieurs universités et écoles de musique en Israël.

2. Anne Gillis - Album LxGrin 1984__Untitled 7__1’25

Anne Gillis ou Manon Anne Gillis est une artiste française qui émerge au début des années 1980 dans le sillage d’une large scène post-punk et industrielle, dont elle se démarque par sa radicalité et son originalité. Travaillant sur les sphères de l’intime, où la voix humaine tient une place prédominante, ses cinq albums de la décennie 80 sont pour autant tous très différents. Absente depuis plus de quinze ans (sa dernière œuvre est une collaboration avec GX Jupitter-Larsen, des légendaires The Haters), elle n’a cessé de fasciner, touchant les sphères de la musique expérimentale, contemporaine, improvisée et même la scène techno, où son jeu sur la répétition a marqué les esprits. Sa création est également plastique, jouant sur les objets sonores et l’imaginaire qu’ils procurent.

3. Sildsel Endressen - Album Debris in lower Earth 2015__The Kessler Cascade__4mn

Sidsel Endresen est une chanteuse norvégienne. Figure incontournable et mystérieuse de la scène jazz scandinave, elle a les qualités pour s’imposer comme l’une des meilleures vocalistes du jazz européen.

4. Pauline Oliveiros - Album Crone Music 1990_Reason in Madness Mixed_7’55

Compositrice américaine, accordéoniste, inventeuse, pionnière de la musique électronique américaine. De l’enfance à la maturité, la vie de la musicienne, compositrice, performeuse et inventeuse Pauline Oliveros fut autant une affaire d’invention que d’écoute. Très sensible depuis son plus jeune âge à la musique naturelle de l’environnement - celle dont John Cage fit l’essence conceptuelle de son oeuvre avec la composition de 4 ’ 3 3 ’ ’ en 1952 -, la musicienne américaine aboutit après deux décennies de recherches musicales, philosophiques et spirituelles (et la visite d’une citerne désaffectée, enterrée cinq mètres sous terre, en 1989) au concept de « deep listening » (écoute profonde), qui désigne « une esthétique basées sur des principes d’improvisation, de son électronique, de rituel, d’enseignement et de méditation. Cette esthétique vise à inspirer autant les interprètes chevronnés que les débutants vers une pratique de l’art de l’écoute et des réponses appropriées aux conditions environnementales, autant en solo qu’au sein de grands ensembles instrumentaux ».

5. Collectif Sors d’ici (Pôm Bouvier B-Esther Salmona)_Dissimulation de la gravité 2015__36’28

Le Collectif Sors dʼici pourrait sʼappeler Jʼai peur du noir, Passe-moi le sel, ou encore Ça nʼest pas raisonnable. Sors d ʼici ce sont des paysage qui se développent, c ʼest y déambuler, les retourner, les malaxer, les semer tout autour dans nos oreilles, nos corps et nos mémoires. Cette fois-ci nous sommes deux avec voix-objets-cordes- texte-larsen-électricité-langues-brindilles et chose et histoires glanées sur place. Esther Salmona est auteur, artiste, paysagiste. Elle travaille les liens entre l ʼespace autour, l ʼespace mental et l ʼespace de l ʼécriture. Elle publie en revue papier et numérique, anime des ateliers d ʼécriture dans l ʼespace public, a collaboré et collabore avec différents artistes et collectifs (Myriam Lefkowitz, Thierry Fournier, Pôm Bouvier B. , Julien Clauss, Anne Kawala, Pierre Ménard, l ʼAgence Touriste, Ici-Même [Grenoble], L ʼEncyclopédie de la Parole, APO33, Cuesta...) Elle enseigne et encadre des diplômes à l ʼÉcole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles/Marseille et coproduit et anime avec Pascal Jourdana lʼémission littéraire Espace Fine sur Radio Grenouille (Marseille)

6. Tanya Tagaq - album Animism 2014__Uja__2’49

Tanya Tagaq Gillis est une chanteuse de gorge inuit canadienne. Le chant de gorge est une sorte de compétition vocale. Traditionnellement, deux femmes utilisent leurs voix pour évoquer le paysage, les animaux, ce qui les entourent. Le jeu consiste a durer le plus longtemps sans faillir. N’ayant aucun partenaire avec qui chanter, elle développe un style de chant de gorge novateur et chargé d’émotion. « Je suis un peintre, j’aime m’exprimer… C’est la raison pour laquelle mon style de chant est devenu ainsi. » « Si je devais décrire mon travail, je dirais que je m’intéresse à l’instinct et l’émotion brute. » Sa musique comporte aussi bien du pur chant de gorge que des chansons « plus classiques » comportant des textes, avec parfois les deux styles au sein d’une même chanson. En réinventant le chant de gorge en langage d’expression personnelle, elle parvient à promouvoir le chant guttural inuit traditionnel hors de ses frontières.

