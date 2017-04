Echo de la Fabrique de musique #48 - Fair_Play One

L’écho de la Fabrique de musique s’associe au Réseau Fair_Play et vous propose une diffusion de la compilation Faire_Play One - Musique et créations sonores, qui a réunit 31 compositrices, autrices radio et créatrices sonores ayant participé à ses actions et réflexions.

L’intégralité des bénéfices est reversé au Planning Familial.

Musiques expérimentales, électroacoustiques, contemporaines, électroniques, alternatives ; Créations sonores, conceptuelles, radiophoniques ; poésie concrète. Un ensemble d’œuvres qui illustre le talent des artistes mais aussi toute la richesse, la force et la pluralité du réseau, en lien avec le monde dans lequel il se déploie.

le dimanche 9 avril à 19:00

Loïse Bulot, Isabelle Stragliati, Méryll Ampe, Maria Cristina Kasem, Anne Laure Pigache&Anne-Julie Rollet, Sophie Lacaze

le dimanche 23 avril à 19:00

Aline Penitot, Pôm Bouvier b., Anna Raimondo, Lola Ajima, Myriam Pruvot , Christine Groult, Soizic Lebrat, DinahBird

le dimanche 30 avril à 19:00

Sophie Couronne, Marie Lisel, Julie Mondor, Julia Drouhin, Lucie Bortot, Claudia Wegener, SheWolf

le dimanche 11 juin à 19:00

Carole Rieussec, Ocean Viva Silver, Sassy Hertz, Crystal DJ Kwe Favel

Fair_Play est un réseau destiné à promouvoir la visibilité des personnes se reconnaissant comme femmes et trans, dans les domaines de la création sonore, des musiques expérimentale, alternative, électroacoustique et des arts et techniques associés. Dans ce cadre, FAIR_PLAY s’efforce d’inclure les minorités socio-culturelles ignorées par les systèmes dominants de visibilité.

Depuis mars 2016, le réseau Fair_Play a programmé une quarantaine d’artistes, réalisé des émissions de radio, créé un forum d’échange et de partage d’information, rassemblé une quinzaine de femmes autour de la réflexion et de la coordination du réseau, en région parisienne et dans d’autres villes de France (Lille, Nantes, Marseille, Grenoble…), et prochainement en Belgique.

Fair_Play a également initié des passerelles avec des organisations à l’étranger, Female Pressure en Allemagne, Yorkshire Sound Women Network en Angleterre, Continental Drift en Afrique, la communauté aborigène du Canada (Crystal DJkwe Favel), mais aussi avec des femmes dans les musiques arabes…

Il a lancé des alertes sur des déséquilibres de représentation et comportements sexistes ou d’exclusion et agit de manière solidaire pour les contrer, effectué du marrainage auprès de jeunes artistes, amorcé base de données à des fins de programmation... bref, un réseau organique, explosif et fourmillant !

Tout cela ne fait que commencer et de multiples projets sont en préparation pour les mois à venir ici et ici