Emission #8 l’art de la séquence

La séquence : une suite, souvent rapide, de notes jouées répétitivement et automatiquement par un séquenceur. Elle donne un coté hypnotique à la musique. Des accords et une mélodie peuvent alors « se poser sur la séquence » et emporter l’auditeur vers d’autres univers.

Vous écouterez dans cette émission Tangerine Dream, Klauss Schulze,Robert Schroder, Tim Blake, Jean-Michel Jarre, MoonSatellite, Awenson, Bertrand Loreau et Kryfels

