En ce début d’année, nous vous présentons nos 20 albums de l’année en un titre par album (10 pour Steph, 10 pour Niko)

Cette semaine, la 1ère partie nos albums de 5 à 1.

5

Whores./Ghost Trash

Frustration/Cause You Ran Away

4

Mono/Stellar

Planes Mistaken For Stars/Clean Up Mean

3

Danny Brown/Tell Me What I Don’t Know

The Wedding Present/Emporia

2

Kate Tempest/Europe Is Lost

Nothing/Vertigo Flowers

1

Cult of Luna & Julie Christmas/Chevron

Lets Eat Grandma/Eat Shiitake Mushrooms

Niko & Steph