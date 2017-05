Enlarge Your Music ! #145

Emission consacrée au festival This Is Not a Love Song 2017

TINALS

En l’espace de 4 ans, This Is Not a Love Song a su imposer son nom. Si on avait parfois du mal à la prononcer, à le comprendre, lui préférant l’acronyme des connectés « TINALS », This Is Not a Love Song s’impose désormais comme une évidence : une ligne artistique rugueuse associée à un cadre idyllique, à la fois chaleureux et bienveillant, un événement lancé sur un coup de tête et surtout sur un coup de cœur.

Présentation du festival

Danny Brown/When It Rain

Goat Girl/Country Sleaze

Alex Cameron/She’s Mine

Echo and the Bunnymen/The Killing Moon

Primal Scream/Higher Than the Sun

Thee Oh Sees/Toe Cutter-Thumb Buster

Clan Edison/Eternity

Death Grips/Guillotine

Frank Carter & The Rattlesnakes/Lullaby

Slaves/White Knuckle Ride

Niko & Steph