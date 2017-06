Enlarge Your Music ! #146

Twitter

Facebook

Podcast

Emission consacrée au Hellfest 2016

Comme chaque année, nous vous avons concocté une émission consacrée au Hellfest. L’édition 2017 est une nouvelle fois très riche. Nous avons choisi dix morceaux de dix groupes qui nous intéressent tout particulièrement.

Running Order

Helmet/Pure

The Damned/New Rose

Ministry/Cold Life

Nails/You Will Never Be One of Us

Primus/My Name Is Mud

Chelsea Wolfe/Hypnos

Slo Burn/July

The Dillinger Escape Plan/Farewell, Mona Lisa

Prong/Snap Your Fingers, Snap Your Neck

Prophets of Rage/Prophets Of Rage

Nos goûts vont plutôt vers les scènes Valley et Warzone et nous vous conseillons de ne pas rater les groupes suivants :

Slayer, Electric Wizard, Suicidal Tendencies, Obituary, Trap Them, Ugly Kid Joe, Regarde les Hommes Tomber, Monster Magnet, Comeback Kid, Agnostic Front, Perturbator, Deafheaven, Ufomammut, Pentagram, Textures, Skepticism, Nostromo, Integrity, Emptiness, D.R.I., Bongripper, Candiria, Alcest

Bonne écoute et bon festival !

Niko & Steph