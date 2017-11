Enlarge Your Music ! #155

Emission 100% suédoise

Cette semaine, nous consacrons l’émission aux groupes du nord de l’Europe. Un pays très fécond en matière de groupes. Nous avons tenté de vous une programmation 100% suédoise en 1h d’émission. Un exercice difficile tant la suède est un pays fécond en matière de musique. Nous avons du à regret faire l’impasse sur de nombreux groupes qui nous sont chers comme : Cult of Luna, Meshuggah, Clawfinger, The Knife, Anna Von Hausswolff, Burst, Suma, Terra Tenebrosa ...

Refused/Deadly Rhythm

Union Carbide Productions/Glad To Have You Back

Stina Nordenstam/Under Your Command

Fever Ray/Concrete Walls

Breach/Alarma

Logh/The Smoke Will Lead You Hom

CirKus/Love Can

The Skull Defekts/Knives, Birds, Stones & Pyramids

The Haunted/All Against All

Junip/Far Away

Niko & Steph