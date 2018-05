Enlarge Your Music ! #176

Alternative Tentacles

L’histoire d’Alternative Tentacles débute en 79 à San Francisco. Eric Boucher en ait à l’origine, on le connaît plus sous le nom de Jello Biafra un nom d’emprunt qu’il utilise pour la scène. Jello étant le nom d’une friandise américaine et Biafra celui d’une région du sud-est du Nigeria en guerre pour son indépendance. Une terrible famine en découlera. Jello et Biafra deux noms à l’opposé l’un de l’autre. Un nom de scène qui montre l’ironie et l’humour acerbe d’Eric Boucher.

Biafra chante dans un groupe punk au nom litigieux : les Dead Kennedys. Il se voit refuser l’entrée des labels en raison du caractère indécent, transgressif et non lucratif de son groupe. En réaction, il monte alors le label indépendant Alternative Tentacles dans le but de sortir ses productions et des artistes proches de son éthique.

Le premier single des Dead Kennedys, California Über Alles devient la première sortie du label en 79. La même année Biafra se présente aux élections en tant que maire de San Francisco. Il finira quatrième sur dix candidats en lice. Un engagement en politique qui ne le lâchera pas et qui l’amènera à briguer le poste de candidat à l’élection présidentielle de 2000, lors des élections du Green Party. Un poste qu’il ne décrochera pas.

L’idée de départ d’Alternative Tentacles est de s’installer en Europe afin de faire connaitre aux européens l’underground punk et hardcore américain. Une idée motivée par le succès surprise en Europe et plus particulièrement en Angleterre en 1980 du premier album Fresh Fruit For Rotting Vegetables.

Les Dead Kennedys se séparent en 86. Les trois ex-membres du groupe intenteront, quelques années plus tard, une action en justice contre Biafra pour manque de promotion des disques du groupe ainsi que pour des versements de royalties insuffisants. Biafra a toujours clamé le contraire, pour le lui la source du conflit vient de son refus en 97 d’utiliser leur titre Holiday in Cambodia pour une pub Levi’s. Les trois ex-membres du groupe obtiennent gain de cause par la justice américaine et le label se voit contraint de retirer tous les disques des Dead Kennedys de son catalogue. Au cours de son histoire, Alternative Tentacles aura de nombreux autres procès. Notamment contre la femme d’Al Gore : Tiper Gore et son association Parent’s Music Resurce Center. Des procès que le label gagnera la plupart du temps.

Après le split des Dead Kennedys, Biafra se lancera dans le spoken word en clamant des textes cinglants, contre la censure, la peine de mort, la corruption ainsi que contre les républicains ultra conservateurs. Il multipliera aussi les collaborations avec diverses artistes comme les Melvins, D.O.A., Steel Pole Bathub, les Revolting Cocks, Al Jourgensen (Ministry) dans Lard ou dans Tumor Circus. Depuis 2009 il a son propre groupe Jello Biafra & The Guantanamo School of Medicine avec lequel il a sorti trois albums.

En 2019, Alternative Tentacles fêtera ses quarante ans. Ce qui en fait l’un des plus vieux labels indépendants encore activité avec pas loin de 500 productions. Un label qui ne s’est pas contenté de promouvoir du punk ou du hardcore américain. De nombreux écrivains sont passés dans les rangs du label notamment Noam Chomsky, Angela Davis ou Mumia Abu-Jamal. Un tour de force pour son fondateur Jello Biafra qui est resté fidèle ,durant toutes ces années, au do it yourself ainsi qu’à ses convictions de gauche, ultra gauche même. Une ligne de conduite qui lui a valu d’être le bouc émissaire de l’Amérique bien-pensante à coup de censures, de concerts annulés, d’agressions et de procès. De nos jours, Alternative Tentacles tient toujours debout, contre vents et marées.

Dead Kennedys/California Über Alles

Butthole Surfers/Something

Les Thugs/I love You So

Grotus/Shivayanama

Zeni Geva/Alienation

Nomeansno/The Fall

Alice Donut/The Yellow Bridge

Logical Nonsense/Reckoning

Pachinko/Stink Story

Ani Kyd/Virus

Zen Guerilla/Empty Heart

Niko & Steph