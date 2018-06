Enlarge Your Music ! #179

Emission consacrée au Hellfest 2018

Hellfest

La 13ème Edition du Hellfest se déroulera comme d’habitude à Clisson du vendredi 22 au dimanche 24 juin. On ne présente plus ce festival qui est maintenant connu dans le monde entier. Voici nos coups de coeur de l’édition 2018.

Eyehategod/White Nigger

Bad Religion/What Can You Do ?

Steven Wilson/Clock Song

Oranssi Pazuzu/Hypnotisoitu Viharukous

Cro-Mags/Malfunction

L7/Freak Magnet

The Hellacopters/Get Ready

Ho99o9/Sub-Zer0

Alice In Chains/The One You Know

Lords Of Altamont/Action

Deftones/Lotion

Niko & Steph