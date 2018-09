Enlarge Your Music ! #181

Emission consacrée à SST Records

SST

Avant d’être le guitariste et fondateur de Black Flag, Greg Ginn était un gamin débrouillard qui a inventé des appareils électroniques et a déposé de nombreux brevets, le plus rentable étant celui d’un tuner d’antenne. A l’âge de 13 ans, il lance un fanzine radio amateur : The Novice et il fonde dans la foulée SST pour Solid State Transmitter afin de vendre du matériel radio par correspondance. Bien que son entreprise fût petite, elle prospéra rapidement à tel point que Greg Ginn pouvait presque en vivre avant l’âge adulte.

En 76, Greg Ginn fonde avec son frère Raymond Petitbon et Keith Morris le groupe Panic que l’on connaitra par la suite sous le nom de Black Flag. Raymond Petitbon quittera le groupe par la suite remplacé par Charles Dukowski. Il deviendra célèbre pour avoir dessiné le fameux logo du groupe : le drapeau noir que l’on trouve tatoué sur de nombreuses peaux et aussi maintenant sur des t-shirts H&M. Ses pochettes de disques légendaires et son style unique ont fait les honneurs des albums de Black Flag et des groupes SST ainsi que de nombreux autres groupes.

En 78, Black Flag enregistre le single Nervous Breakdown pour le label Bomp mais celui-ci tarde à le sortir. Greg Ginn décide qu’il a suffisamment d’expérience pour le sortir lui-même. Il revend son affaire de radio et fonde le label SST Records.

Nervous Breakdown sera la première sortie du label en 79 suivi en 80 de l’ep Paranoid Time des Minutemen.

De nombreux concerts de Black Flag se terminaient par des bagarres et impliquait le LAPD la police Los Angeles. En conséquence, la police a trouvé l’adresse de SST au dos de leur album et ils ont mis leur bureau sous surveillance. Des policiers infiltrés squattaient devant la porte d’entrée en se faisant passer pour des sans-abris et ils avaient mis leur ligne sur écoute. Dans l’impossibilité de se payer un avocat faute de moyen le groupe ne pouvait rien faire contre ce harcèlement. Pour ajouter à ces problèmes, les clubs de Los Angeles commencèrent à interdire la plupart des concerts de hardcore à cause de la violence lors de ceux-ci.

Pour mettre en place leur 1er album Damaged en 81 dans les magasins, SST a passé un marché avec Unicorn Records via la major MCA. Une semaine avant la sortie de l’album, MCA refusa de sortir l’album pour des raisons d’éthiques jugeant le disque « anti-parents ». SST a intenté une poursuite contre Unicorn. Unicorn obtiendra une injonction interdisant SST de publier des albums de Black Flag. Unicorn fit faillite en 83 rendant les droits de publication à SST.

Malgré ses problèmes juridiques, SST continuera de publier des disques notamment des Minutemen, Saccharine Trust ou des Meat Puppets.

SST avait pour idée de partager l’argent comme une famille. Les groupes rentraient dans un style de vie particulier. Si un album se vendait bien l’argent servait pour un autre groupe du label. Il y avait plusieurs styles de musique, différents points de vue et même temps une logique anti-commerciale déconnectée de toute scène.

La famille SST a commencé a volé en éclats lorsque Warner Bros a signé Hüsker Dü fin 86, devenant le premier groupe de hardcore a signé chez une major. Gregg Ginn devint un fumeur de joints paranoïaque et les groupes quittèrent le label un à un.

En 84, SST était en position pour obtenir un succès à long terme en tant qu’indépendant rebelle. Et même s’ils sortirent par la suite quelques groupes décents comme Saint Vitus ou Always August le label finira par ne sortir que des productions médiocres à tel point que SST finira dans l’anonymat le plus total en perdant son côté « Do It Yourself » des débuts.

SST publia de nombreux albums qui s’avérèrent décisifs dans l’essor du hardcore et du rock indépendant américain en publiant des groupes comme Minutemen, Hüsker Dü, Sonic Youth, les Meat Pupets ou Dinosaur Jr.

Black Flag/Nervous Breakdown

Hüsker Dü/Something I Learned Today

Bad Brains/Re-Ignition

Minutemen/Little Man With a Gun in His Hand

Sonic Youth/Star Power

Saint Vitus/Born Too Late

Screaming Trees/Black Sun Morning

Dinosaur Jr./Raisans

Sylvia Juncosa/Lick My Pussy, Eddie Van Halen

Oxbow/Lucky

Niko & Steph