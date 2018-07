Erwan Coutant, live à Jet fm, vendredi 06 juillet vers 14h

Four est le titre malin qu’Erwan Coutant a donné à son quatrième album tout juste sorti (du four) dont on souhaite qu’il n’en soit pas un (de four) ! S’il évolue à présent sous son patronyme complet, Erwan Coutant poursuit une veine d’écriture en français portée par des parlés/chantés tendus sur des instrumentaux acérés, au sampler et à la guitare.

Pour défendre ce nouveau disque, publié en vinyle, Erwan vient proposer un mini live radiophonique en ce début d’après-midi.

Erwan Coutant / Fourré 1 (Four, 2018)

Live : De marbre, Reset, Saloon, La Muse et le Lapin Duracell, Fragments Solaires, L’Espèce, L’Appel du Diable, Fourré 3, Grêle, Brûlant de Fièvre, L’Idée Fixe.

Erwan Coutant / Chicane Chienne (Four, 2018)