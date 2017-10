Esperluette, lundi 02 octobre à midi

Pour cette reprise quelques enregistrements récents avec des auteurs et créateurs nantais.

Tout d’abord le Radis Fumettio#9 :

Une fois par mois dans les locaux de Maison Fumetti, à l’heure où la pénombre recouvre les étagères de livres, quelques membres éminents de la sphère Fumetti mettent en lumière des publications de leur choix.

Une heure de présentations et discussions autour de la bande dessinée et tutti quanti, enregistrée en public pour la radio Jet FM 91.2.

Le Radis Fumettio#9 a été enregistré (avec les pieds) le mercredi 20 septembre 2017 avec :

Julien Dinam qui présente les deux publications des éditions Huber : Prison Pit de Johnny Ryan & Rocky de Martin Kellerman

Sébastien Vassant parle de l’’absence d’espace inter-iconique à travers des pages de Will Eisner (L’Appel De L’Espace) & Hergé (Le Crabe Aux Pinces D’Or).

Tanitoc présente plusieurs livres de David Prudhomme : La Traversée du Louvre (Louvre/Futuropolis) et Mort & Vif (scénario de Jef Hautot, Futuropolis)

et Julien Dinam conclut avec une présentation de Papa Zoglu de Simon Spruyt (éditions Même Pas Mal) La deuxième partie de l’émission propose une visite de l’atelier Oasis 4000, fraichement installé dans Nantes (au dessus de la librairie Coiffard) et qui rassemble huit dessinateurs. La visite est assurée par Vincent Sorel & Sébastien Vassant avec une intervention de Loïc Sécheresse.

En contrepoints musicaux nous écoutons Bachar Mar Khalifé / Kyrie Eleison, Sun Ra / Love In Outer Space, Boy Harsher / Save Me.

une : dessin de Thomas Brochard