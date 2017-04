Esperluette, lundi 03 avril à 17h

Comme chaque mois nous retrouvons notre petit cercle critique dont le pourcentage excessivement féminin ce réduit puisque pour cette émission seules Cécile & Monique m’entourent.

Au programme de ces quelques chroniques :

Enquêtomania, un livre-jeux de Valérie Sansonnet et Daniel Sponton (La Martinière jeunesse)

Le génie de la boîte de raviolis & Vacances sur Vénus deux livres illustrés de Germano Zullo & Albertine (La Joie de Lire).

Club Articho #1 (Les Requins Marteaux) & Caoutchouc #1 & 2 (Caoutchouc), deux magazines pour enfants.

Musique : Grandmaster Flash / the Adventure Of Grandmaster Flash In The Wheels Of Steel.

Hip Hop Family Tree vol. 1 une bande dessinée de Ed Piskor (Papa Guédé Treasury Edition)

Images du septième jour un livre de photos de Michael Kenna (Skira)

Gorazde une bande dessinée de Joe Sacco (Rackham)

Musique : The Beatles / Helter Skelter

Nouvelles de la Jungle (de Calais) une bande dessinée de Lisa Mandel & Yasmine Bouagga (Casterman)

Un focus sur le festival de cinéma « Play it again ! » du 5 au 11 avril pour voir et revoir des grands classiques en version restaurée dont Les hommes préfèrent les blondes d’Howard Hawks.

Musique : Marilyn Monroe / Diamonds Are The Girl Best Friends

Moi et les aquaboys un livre de Nat Luurtsema (Gallimard jeunesse)

sur mon fil un livre illustré de Séverine Vidal & Louis Thomas (Milan)

La Moitié du Fourbi n°5 : Noir, et ce n’est pas la nuit, revue (La Moitié Du Fourbi).

Musique : Nick Cave & The Bad Seeds / Jubilee Street

Une info pour finir : Le Banquet, nouvelle exposition produite par Maison Fumetti, ouvre ses portes ce mercredi 5 avril. Vernissage dès 18h30, nous y enregistrons une visite guidée/commentée qui sera diffusée dans la présente émission lundi prochain.Détails ici.

une : ©Valérie Sansonnet, Daniel Sponton & les éditions La Martinière