Esperluette, lundi 04 décembre à midi

Comme de coutume chaque mois nous retrouvons Monique Landré-Gauvrit, Cécile Lhommeau et Caroline Bureau, notre cercle de midi mensuel, pour détailler quelques livres ou publications qui nous ont emballé particulièrement...

avec par ordre d’apparition au micro :

La promesse de l’aube un roman culte de Romain Gary (Gallimard)

Collaboration horizontale une bande dessinée de Navie & Carole Maurel (Delcourt)

La guerre de Catherine une bande dessinée de Julia Billet & Claire Fauvel (Rue de Sèvre)

Edelweiss une bande dessinée de Lucy Mazel & Cédric Mayen (Glénat)

*musique : Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II/ Edelweiss - (Le capitaine Georg von Trapp & Liesl dans La Mélodie du Bonheur)

La petite couronne une bande dessinée de Gilles Rochier (6 pieds sous terre) _ Bergères Guerrières une bande dessinée de Jonathan Garnier & Amélie Fléchais (Glénat)

Histoires du soir pour filles rebelles, une compilation de récits de femmes par Elena Favilli & Francesca Cavallo (Les Arènes)

*musique : Sonita Alizadeh / United

Le Livre des Livres, un livre de couvertures de livres par Marc-Antoine Mathieu (Delcourt)

Mots, un imagier original de Christoph Niemann (L’École des Loisirs)

Herman et Rosie pour la vie un roman jeunesse de Gus Gordon (Gallimard jeunesse)

La fourmi rouge, un roman d’Émilie Chazerand (Sarbacane)

La Tresse, un roman de Lætitia Colombani (Grasset)

*musique : Gem Club / Braid

Les milles et une vies des urgences, une bande dessinée de Baptiste Beaulieu & Dominique Mermoux (Rue de Sèvre)

Sanglant Hiver un roman flippant d’Hildu Knutsdottir (Thierry Magnier)

Eero, le petit cavalier de Peteri Tikkanen (Les Requins Marteaux)

*musique : Black Peider : https://www.youtube.com/watch ?v=esA05dIag3g

La seconde partie de l’émission est une visite de l’exposition Nicolas Regnier, L’homme libre qui vient de s’ouvrir au Musée D’Arts de Nantes et court jusqu’au 11 mars 2018. La visite se fait en compagnie des deux conservatrices à l’œuvre pour cette exposition : Annick Lemoine & Adeline Collange-Perugi.

A noté que le 14 décembre prochain à 19h se déroulera dans l’exposition une soirée Iconoclash proposée par Maison Fumetti à laquelle Jet fm prend part.

Autres rendez-vous :

Marion Montaigne présente son dernier livre Dans la Combi de Thomas Pesquet, jeudi 07 décembre au Planetarium à 18h et 20h30

Un concert dessiné de My Name Is Nobody & Le Collectif Polystyrène à la Médiathèque Diderot de Rezé à 20h30

Manuele Fior est en rencontre à la librairie La Vie Devant Soi samedi 9 décembre au matin.

Emmanuel Lepage présente Ar Men, son nouveau livre, au museum d’Histoires Naturelles mercredi 13 décembre à 20h.

une :©Marc-Antoine Mathieu & éditions Delcourt