Esperluette, lundi 04 juin à midi

Quatre auteurs et deux rencontres qui ont pour point commun de s’intéresser aux publications pour la jeunesse.

Tout d’abord une rencontre publique enregistrée le 18 mai dernier à Rennes, dans la galerie/librairie L’Endroit Édition et dans le cadre de la biennale Spéléographies, en cours ces temps-ci (jusqu’au 17 juin).

L’Endroit Édition expose Barrages conçu par le duo Icinori, composé des dessinateurs et éditeurs Mayumi Otero & Raphaël Urwiller. S’ils sont reconnus dans le cadre de l’art contemporain, les deux auteurs publient également des livres pour enfants.

Le 18 mai 2018 une rencontre publique dans la librairie rassemblait Raphaël Urwiller & Gaëtan Dorémus. Ce dernier, invité également de Spéléographies pour des dessins à la craie dans l’espace publique et une exposition aux Ateliers du Vent, est un auteur prolifique pour la jeunesse.

contrepoint musical : Pascal Bouaziz / Encore Envie (Haïku, Ici D’Ailleurs 2016) Le second temps de cette émission est un entretien avec Chamo & Yassine, les deux auteurs à l’œuvre derrière les très belles éditions L’Articho qui publient des livres jeunesses qui sortent vraiment des sentiers battus.

Une rencontre enregistrée au festival international de la bande dessinée d’Angoulême le 26 janvier 2018.

Yassine est invité de Spéléographies pour présenter avec Toma Bletner Une approche décontractée de l’histoire du Graphisme samedi 09 juin aux Ateliers du Vent à Rennes.

NB :

Spéléographies s’invite sur Jet fm cette semaine, dans La Quotidienne à 18h ces lundi 04, mercredi 06 et jeudi 07 juin.

le festival nantais Fumetti arrive bientôt (les 15, 16 et 17 juin) et deux expositions sont déjà vernies depuis ce samedi 2 juin : Au Travail d’Olivier Josso Hamel et Repas Chagrin de Céline Devaux (détails ici)